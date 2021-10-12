شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى خارج حسابات الأهلى فى مباراتى بطل النيجر بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى من حسابات الجهاز الفنى بعد الإصابة فى العضلىة الخلفية خلال مباراة منتخب مصر وليبيا أمس الاثنين، بالعاصمة الليبيبة طرابلس فى الجولة الرابعة لتصفيات مونديل 2022 بقطر.

واضطر الشناوى لمُغادرة أرض الملعب فى مباراة مصر وليبيا التى فازت فيها مصر بثلاثية نظيفة للإصابة فى العضلة الخلفية وحسب التشخيص المبدئى فإن الشناوى يحتاج برنامجا تأهيليا يتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وبذلك يغيب محمد الشناوى عن مباراتى الأهلى أمام الحرس الوطنى بطل النيجر فى ذهاب وإياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث تقام المباراة الأولى بالنيجر يوم 16 أكتوبر الجاري على أن تُقام المباراة الثانية بالقاهرة يوم 23 الشهر ذاته.

وضربت الغيابات صفوف النادى الأهلى قبل سفره للنيجر الخميس المقبل لمواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر بذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقى والمحدد لها السبت المقبل، حيث يغيب عن المارد الأحمر فى هذه المباراة كل من حسام حسن وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى وكريم فؤاد وعمار حمدى وأحمد عبد القادر ومحمد مجدى أفشة ومحمود متولى ومحمود وحيد وذلك لأسباب مختلفة، فلن يشارك في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى بالإضافة لحصول مجدى أفشة على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن المباراة لاحتفاله بزفافه بجانب تعرض محمود متولى للإصابة بالتهاب فى أوتار الركبة بينما يعانى محمود وحيد من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة بجانب غياب الشناوى للإصابة هو الآخر.