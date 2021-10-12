شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الزمالك فى اليوم الأول بكينيا استعدادا لتوسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اللاعبين ببرنامج اليوم فور الوصول إلى العاصمة الكينية نيروبى، استعدادا لمواجهة توسكر الكينى فى الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقرر كارتيرون تناول اللاعبين وجبة الغداء فى الواحدة ظهرا على أن يتحرك الفريق لملعب كاسارانى فى الثالثة عصرا لخوض التدريب فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكينى طاقم تحكيم إثيوبى مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق أعلن قائمة الفريق التى سافرت إلى كينيا.. وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر

خط الهجوم: يوسف أوباما.

ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق غدا الأربعاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 كل من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود حمدى الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثى.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.