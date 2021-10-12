شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحتفل مع لاعبى المنتخب بالفوز على ليبيا على أنغام المهرجانات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، ظهر خلاله لاعبو المنتخب يحتفلون بعد الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث احتفل اللاعبون على أنغام أغنية "سالكة".

ووصلت مطار القاهرة الدولى، فجر اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، على متن طائرة خاصة، قادمة من مدينة بنغازى الليبية بعد خوض مباراة أمس أمام منتخب ليبيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونجح المنتخب المصرى فى إحراز الثلاث نقاط بثلاثة أهداف نظيفة أحرزهم أحمد فتوح ثم مصطفى محمد ورمضان صبحى، وبهذا الفوز حلّق منتخب مصر فى صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا انجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.

ويقود كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، خطة الإحلال والتجديد فى صفوف منتخب مصر مع توليه القيادة ألفنية للفراعنة خلفا لحسام البدرى، حيث يرى كيروش ضرورة بناء منتخب جديد للسنوات العشر المقبلة.

ووضح من فكر كيروش أنه يخطط للاعتماد على اللاعبين الصاعدين، ومن ثم بدأ يمنحهم ألفرصة تدريجيا، وهو ما يتضح فى الدفع بعمر مرموش صاحب الـ22 عاما فى التشكيل الأساسى، وكذلك أكرم توفيق فى الناحية اليمنى وأحمد فتوح فى الناحية اليسرى، وفى نفس الوقت لا يمكن إبعاد أصحاب الخبرات، مثل عبد الله السعيد ومحمود الونش وطارق حامد عن المنتخب.