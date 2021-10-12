ماذا قدم باهر المحمدى كابتن الإسماعيلى مع الفراعنة فى 12 مباراة دولية؟

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القاهرة - سامية سيد - شهد مواجهة منتخب مصر مع ليبيا ضمن جولة الإياب من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر ، مشاركة باهر المحمدى قلب دفاع الإسماعيلى والذى وصلت عدد مشاركاته الدولية إلى 12 لقاء وذلك خلال 1128 يوما وفقاً للموقع الرسمى للدراويش.

12 مباراة دولية لباهر المحمدى مع الفراعنة

823 دقيقة

سجل هدفًا

8 مباريات ” أساسيا ”

4 مباريات ” بديلا ”

فاز منتخب مصر فى 10 مباريات

تعادل منتخب مصر فى مباراة واحدة

خسر منتخب مصر فى مباراة واحدة

تصفيات كأس العالم

يوم 1 سبتمبر 2021 .. فاز منتخب مصر على أنجولا 1 / صفر

يوم 5 سبتمبر 2021 .. تعادل منتخب مصر مع الجابون 1 / 1

يوم 11 أكتوبر 2021 .. فاز منتخب مصر على ليبيا 3 / صفر

كأس أمم افريقيا ..

يوم 30 يونيه 2019 .. فاز منتخب مصر على أوغندا 2 / صفر

تصفيات كأس أمم افريقيا ..

يوم 8 سبتمبر 2018 .. فاز منتخب مصر على النيجر 6 / صفر

يوم 12 أكتوبر 2018 .. فاز منتخب مصر على إسواتينى 4 / 1

يوم 16 أكتوبر 2018 .. فاز منتخب مصر على إسواتينى 2 / صفر

يوم 16 نوفمبر 2018 .. سجل هدفًا فى فوز منتخب مصر على تونس 3 / 2

المباريات الودية ..

يوم 26 مارس 2019 .. خسر منتخب مصر من نيجيريا صفر / 1

يوم 16 يونيه 2019 .. فاز منتخب مصر على غينيا 3 / 1

يوم 7 نوفمبر 2019 .. فاز منتخب مصر على ليبيريا 1 / صفر

30 سبتمبر 2021 .. فاز منتخب مصر على ليبيريا 2 / صفر