يوسف القماش يحقق ذهبية سباق 100م صدر ببطولة أفريقيا للسباحة

القاهرة - سامية سيد - حقق السباح يوسف القماش، لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، الميدالية الذهبية فى سباق 100م صدر فى بطولة أفريقيا للسباحة للمحترفين والشباب، التى انطلقت أمس الاثنين، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، بالعاصمة الغانية أكرا، والمؤهلة لبطولة العالم للألعاب المائية بمدينة فوكوكا اليابانية شهر يونيو 2022.

وكان السباح مروان القماش لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، قد حقق الميدالية الذهبية فى سباق الـ200 متر حرة فى بطولة أفريقيا للسباحة للمحترفين والشباب.

وأعلن الاتحاد الأفريقى للسباحة عن تنظيم بطولة أفريقيا للسباحة للمحترفين والشباب خلال الفترة ما بين 11 إلى 16 أكتوبر المقبل بالعاصمة الغانية أكرا، والمؤهلة لبطولة العالم للألعاب المائية بمدينة فوكوكا اليابانية شهر يونيو 2022، وكذلك بطولة العالم للسباحة شباب بمدينة كازان الروسية شهر أغسطس من العام 2022.

وكان مجلس إدارة اتحاد السباحة قد حدد يوم 28 أكتوبر الجارى موعدًا لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.