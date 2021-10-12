شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر تواصل التألق وتتأهل لدور الـ 16 فى بطولة إنديان ويلز لأساتذة التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة الـ14 على العالم والـ 12 على البطولة، فى مواصلة تألقها بعد تأهلها إلى دور الـ 16 في بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة، بعدما تغلبت على الأمريكية دانييلا كولينز المصنفة 22 للبطولة 6 / 1 3 و6 / 3 ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة، فى مباراة أستغرقت ساعة واحدة و13 دقيقة.

وتلتقي أنس جابر في دور الستة عشر ببطولة إنديان ويلز، الروسية أنا كالينسكايا المصنفة 151 على العالم، وستكون المباراة الأولى التي تجمع بينهما. صعدت التونسية أنس جابر مركزين بالتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات ، بعدما حلت وصيفة لبطولة شيكاغو الأمريكية، لتحتل المركز الـ14 عالميا.

دونت نجمة التنس التونسي أنس جابر، اسمها بحروف من ذهب في تاريخ التنس العربي والعالمى، بعدما احتلت المركز الـ14 عالميا، بعدما قفزت مركزا ليصبح رصيدها 2975 نقطة، وتعد المرتبة الـ14 عالميا كأفضل مركز للبطلة التونسية في مسيرتها، وأعلى تصنيف يصل إليه لاعب عربى، حتى الآن، لتقترب من طموحها وهو دخول نادي أفضل 10 لاعبات في العالم، قبل نهاية عام 2021، كما أكدت في تصريحات سابقة.

أنس جابر من مواليد 28 أغسطس 1994، بولاية المنستير، تونس، وأصبحت أنس أول إمرأة عربية تصل إلى الربع النهائي في إحدى البطولات الكبرى لكرة المضرب في بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2020، وهي أيضًا اللاعبة العربية والأفريقية الأعلى تصنيفًا في تاريخ رابطة محترفات التنس على الإطلاق واللاعبة الأفريقية رقم 1 حاليا.