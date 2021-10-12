شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف حنفى يمثل فاركو فى قرعة الدورى الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر عاطف حنفى مدير الكرة بنادى فاركو قرعة الدوري الممتاز ظهر اليوم الثلاثاء ممثلا عن النادى البرتقالى ، وسيكون الموسم المقبل الظهور الأول لفاركو – المؤسس عام 2010 – في الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة فريق فاركو للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز تواجد كل من :

حراسة المرمى :

محمد صبحي - محمود السيد - محمد سعيد شيكا - صبري جاد (تحت السن)

خط الدفاع :

رامي صبري - عبدالله بكري - أحمد عبدالعزيز مودي - أحمد عوض - ياسين مرعي (تحت السن) - عزمي غومة - عبدالناصر دي ماريا - جابر كامل - علاء سلامة - أحمد محمود (تحت السن).

خط الوسط:

محمود حمادة - محمود عماد - بلال جمال - أحمد الصغيري - مصطفى حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد سعيد - هشام فتح الله - أحمد البحراوي - حسن طارق - هاني السيد - أحمد مجاهد - وليد علي (تحت السن).

خط الهجوم :

رزقي حمرون - محمد فؤاد - إسلام جمال - إيريك أيوك - سيف تيري - عمرو جمال - علي بهيج - أحمد شريف (تحت السن) - زياد طلبة (تحت السن)