شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه جزيرة مطروح اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع الإسماعيلى بهدفين لكل فريق، فى التجربة الودية التى جمعتهما أمس استعدادا للموسم الجديد.

واستقر المدير الفنى لسموحة على خوض تجربة ودية اليوم أمام فريق جزيرة مطروح لمنح الجهاز الفنى الفرصة للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين لطريقة اللعب وفكر المدير الفنى.

ويواصل سموحة استعداداته تأهبا لانطلاق الموسم الجديد حيث يختتم مبارياته الودية بمواجهة طلائع الجيش.