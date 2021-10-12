شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف تمديد تعاقد حسين الشحات خوفا من الإغراءات الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر جهاز الكرة في النادى الأهلى فتح ملف تمديد تعاقد حسين الشحات صانع العاب المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد تلقى اللاعب عروض خليجية مغرية في الآونة الأخيرة،وينتهى تعاقد حسين الشحات مع القلعة الحمراء في 2023 ولكن ترغب إدارة الاهلى في حسم هذا الملف سريعاً لفرض التركيز على جنبات الفريق لاسيما بعد الانتهاء من تمديد تعاقد الثنائى عمرو السولية وصلاح محسن بشكل رسمي.

ويسعى جهاز الكرة بالنادى الأهلى، لتجنب عدد من الأزمات التى وقع بها المارد الاحمر فى الفترة الماضية، وتحديدًا فى ملف رحيل اللاعبين عن صفوف الاهلى، والذى تكرر من جانب أكثر من لاعب مثل عبد الله السعيد وأحمد فتحى، بعد رحيلهم عن القلعة الحمراء بعد خلافات بسبب انتهاء عقودهم.

وكان الأهلي تعاقد مع حسين الشحات قادمًا من العين الإماراتي، في يناير 2019 لمدة 4 سنوات ونصف العام، لتدعيم الفريق الأول، وبذلك يتبقى أقل من عامين على نهاية عقد الشحات.

ورغم أن حسين الشحات نجح فى انتزاع أهات جماهير الأهلى فى نهاية الموسم بعد الانتقادات اللاذعة التى وجهت له فى بداية الموسم بسبب تراجع مستواه الفنى والبدنى، إلا أن اللاعب نجح فى إنهاء الموسم بطريقة رائعة مع أصحاب الرداء الأحمر بعدما شارك فى 30 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف وصنع عشرة أخرى، وحصل على ثلاث ركلات جزاء ليكون مساهماً فى 19 هدفاً بطريقة مباشرة مع الأهلى.

ورغم الثقة الشديدة التى منحها الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لحسين الشحات اقتناعاً بقدراته وإمكانياته الفنية إلا أن اللاعب سيواجه منافسة شرسة للاحتفاظ بموقعه فى التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر بالموسم الجديد، لاسيما فى ظل القناعة الشديدة لموسيمانى بالثنائى ميكيسونى وبيرسى تاو .