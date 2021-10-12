تعرف على موعد مباراة أجويرو الأولى بقميص برشلونة

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

حملت فترة التوقف الدولي الحالية أخبارا سارة لفريق برشلونة الإسباني، قد تخفف من معانته في الموسم الحالي.



وتعافى الأرجنتيني سرجيو أجويرو والفرنسي عثمان ديمبلي، وشاركا معا في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك لأول مرة بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

عودة النجمين لتدريبات البلاوجرانا تعد بمثابة الإعلان عن بدء مشاركتهما في المباريات تدريجيا مع عودة برشلونة للمنافسات الأسبوع المقبل.

أجويرو بشكل خاص يقضي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بتمزق في ربلة الساق اليمنى، والتي حرمته من الظهور مع الفريق منذ انضمامه إليه الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

من جهته يتعافى ديمبلي، من إصابته في أربطة الركبة اليمنى، تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2020).

ووفقا لتقارير إسبانية فإن موعد الظهور الأول لأجويرو بقميص برشلونة سيكون أمام فريق فالنسيا الأحد المقبل، في أول مباراة للفريق بعد التوقف الدوري، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، بفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، وله مباراة مؤجلة أمام فريق إشبيلية.

ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2020-2021

ريال مدريد - 17 نقطة

أتلتيكو مدريد - 17 نقطة

ريال سوسيداد - 17 نقطة

إشبيلية - 14 نقطة

أوساسونا - 14 نقطة

رايو فايكانو - 13 نقطة

أتلتيك بلباو - 13 نقطة

فالنسيا - 12 نقطة

برشلونة - 12 نقطة

ريال بيتيس - 12 نقطة