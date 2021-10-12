أنس جابر تواصل انطلاقتها في إنديان ويلز على حساب كولينز

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

واصلت النجمة التونسية أنس جابر انطلاقتها في بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة وتأهلت إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) بعدما تغلبت على الأمريكية دانييلا كولينز 6 / 1 3 و6 / 3 مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة.

ورفعت أنس جابر، المصنفة الـ14 على العالم والـ12 للبطولة، عدد انتصاراتها هذا الموسم إلى 46 وقد تأهلت إلى الدور الرابع في إنديان ويلز للمرة الأولى في مسيرتها.

واحتاجت أنس جابر إلى ساعة واحدة و13 دقيقة لحسم المباراة أمام منافستها الأمريكية المصنفة 22 للبطولة.

وثأرت أنس جابر بذلك لهزيمتها في المباراة السابقة الوحيدة التي جمعتها مع كولينز، وذلك في دور الستة عشر من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) في العام الماضي.

واقتربت أنس جابر، التي تغلبت على ثلاث لاعبات من المصنفات الـ25 الأوليات على العالم في طريقها إلى نهائي بطولة شيكاغو قبل أيام، خطوة أخرى من انتزاع أحد المقاعد الأربعة المتبقية في البطولة الختامية للموسم، المقررة في جوادالاخارا.

وتحتل أنس جابر حاليا المركز التاسع في قائمة اللاعبات التنافسات على المشاركة في البطولة الختامية للموسم، الذي شهد تتويجها بلقب بطولة برمنجهام.

وتلتقي أنس جابر في دور الستة عشر ببطولة إنديان ويلز، الروسية أنا كالينسكايا المصنفة 151 على العالم، وستكون المباراة الأولى التي تجمع بينهما.

وفجرت البرازيلية بياتريز حداد مايا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على النجمة التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى للبطولة 6 / 3 و7 / 5 لتطيح بها من الدور الثالث.

وكانت بياتريز قد خسرت أمام الأمريكية أوسوي مايتان أركونادا في آخر أدوار التصفيات المؤهلة للبطولة، لكنها حصلت على فرصة ثانية للمشاركة إثر انسحاب ناديا بودوروسكا المصنفة 29 للبطولة بسبب إصابة في الفخذ، حسب ما أشار إليه موقع الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

واحتاجت بياتريز إلى ساعتين وأربع دقائق للفوز على بليسكوفا المصنفة الثالثة على العالم، والتأهل إلى الدور الرابع حيث تلتقي الاستونية أنيت كونتافيت المصنفة 18 للبطولة والتي تأهلت على حساب حاملة اللقب بيانكا أندريسكو في وقت سابق من مساء أمس.

وصعدت التشيكية بربورا كريتشيكوفا المصنفة الثالثة للبطولة إلى الدور الرابع بالفوز على الأمريكية أماندا أنيسيموفا 6 / 2 و6 / 3 بينما تغلبت الإسبانية باولا بادوسا جيلبرت على الأمريكية كوري جوف 6 / 2 و6 / 2 .