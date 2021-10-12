برشلونة وبوكا جونيورز يتنافسان على كأس مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن استضافة العاصمة الرياض لمواجهة تجمع بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكشف آل الشيخ، عبر حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، عن إقامة المباراة على كأس بطولة أسطورة الأرجنتين الراحل دييجو أرماندو مارادونا، وذلك يوم 25 نوفمبر المقبل، في الذكرى الأولى لوفاته.

وتأتي مواجهة برشلونة وبوكا جونيورز في موسم الرياض، إلى جانب مباراة أخرى يلعب فيها نجوم فريقا الهلال والنصر السعوديين ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل.