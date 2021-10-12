الامارات | "الكاف" يحرم "الرجاء" المغربي من العرجون

شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاف" يحرم "الرجاء" المغربي من العرجون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه مدرب نادي الرجاء الرياضي المغربي لكرة القدم، التونسي لسعد الشابي، مأزقاً رياضياً عقب حرمان فريقه من خدمات متوسط ميدانه عمر العرجون، خلال المواجهة التي ستجمع "النسور" بنادي أويلرز الليبيري، يوم السبت المقبل ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، المقام على أرضية الملعب التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ويأتي قرار الاتحاد القاري بسبب العقوبة الانضباطية التي طالت اللاعب بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال نهائي كأس الكونفدرالية الأخيرة، التي جمع الفريق "الأخضر" بشبيبة القبائل الجزائري، وهي آخر مباراة للرجاء بالمسابقات القارية الموسم الماضي.

في المقابل، سيستعيد الفريق خدمات مدافعه جمال حركاس، بعد أن استرجع عافيته منذ أيام، وتدرب بشكل عادي مع المجموعة، ويُنتظر أن يسجل عودته إلى المستطيل الأخضر هذا الأسبوع، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية عبد الإله الحافيظي، وذلك بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها رفقة المنتخب “الرديف” في الفخذ.

يشار إلى أن فريق الرجاء الرياضي سيستهل عودته إلى المنافسات الرسمية، بمواجهة مضيفه أويلرز الليبيري، يوم السبت المقبل، على أن يواجهه إيابا يوم السبت الـ23 أكتوبر الجاري.

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