«بقدر حزنى على والدى بس دي وصيته وانت صاحبى وأخويا» .. أول تعليق لـ «رضوان الكواتيحى» الذي ترك جنازة والده من أجل دعم صديقه «بيج رامي»

الشارقة - اميمة ياسر - أهدى بيج رامي البطل المصري العالمي ونجم فريق KO SQUAD، لقب مستر أولمبيا الذي توج به للعام الثاني على التوالي لروح نجم كمال الأجسام الأمريكي، جورج بيترسون، الذي توفي، الأربعاء الماضي، وكان أحد المنافسين على لقب مستر أولمبيا 2021 في وزن الـ 212.

وقال بيج رامي بعد إعلانه بطلا لمستر أولمبيا 2021: «أهدى هذا اللقب لروح جورج لأنه أفنى عمره ليكون بطلًا في كمال الأجسام، وأهدي هذا اللقب لروحه».

رضوان ترك جنازة والده دعما لصديقه

كما أهدى بيج رامي لقب البطولة لصديقه رضوان، قائلًا: «والده توفي قبل يومين أيضا، ورغم ذلك لم يتركني وتواجد معي»، كما أهداه لعائلته ولمدربه "عصب" وصديقه محمد محسن.

رضوان الكواتيحى صديق بيج رامى كان متواجد معه بالولايات المتحدة وتوفى والده ،لكن قرر عدم ترك زميله "بيج رامى" حتى يفوز بالمسابقة.

وشكر بيج رامى صديقه رضوان الكواتيحى، قائلا:"رضوان مش عارف أقولك أيه كتر خيرك وربنا يباركلي فيك".

وغلبت الدموع رضوان الكواتيحى الذي عبر بدوره عن حبه للبيج رامى.

انت صاحبى وأخويا

من جانبه علق رضوان على موقفه حيث كتب رضوان على صفحته على موقع فيس بوك رسالة دعم لصديقه بيج رامي جاء فيها : انت صاحبى وأخويا وبينا عشرة عمر وذكريات فخور بيك وباللى وصلتله وباذن الله باللى هتوصله اليوم

..بقدر حزنى على والدى والموقف الصعب اللى اتحطيت فيه بس وصيته ورسالته خليك جنب رامى وان شاء الله يكسب السنة دى ويفرح مصر كلها والعرب كانت سبب انى اصر على وجودى معاك انت شخص معزتك عندى تحتم عليا ده بدون تردد ..

احيانا معادلات الحياة بتكون صعبة والأقدار بتحطنا فى مواقف معقدة ومشاعر مختلطة حزنى والمى على فراق والدى فى التوقيت ده عمره ما كان مانع ولا اعتراض بينه وبين دعم ومساندة رامى وتحفيزه …رامى اللى حققه السنة اللى فاتت مش نجاح وخلاص ده بداية للمشوار اللى هيكمله النهاردة …

رامى رمز وبصمة فى مجال كمال الأجسام واثبت ان من الصعب وضعه فى مقارنة مع ناس كتير وانه فعلا بينافس نفسه حالة صعب تكرارها

ان شاء الله الوقت الصعب ده يعدى والتعب ده كله يتكلل بالساندو ويرجع بيته تانى ووطنه

دعواتكم يا عرب ادعووووا



