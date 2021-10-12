«ترك جنازة والده ولم يتركني وتواجد معي» .. من هو «رضوان الكواحيتي» الذي أهداه بيج رامي لقب «مستر أولمبيا»؟

الشارقة - اميمة ياسر - أهدى بيج رامي البطل المصري العالمي ونجم فريق KO SQUAD، لقب مستر أولمبيا الذي توج به للعام الثاني على التوالي لروح نجم كمال الأجسام الأمريكي، جورج بيترسون، الذي توفي، الأربعاء الماضي، وكان أحد المنافسين على لقب مستر أولمبيا 2021 في وزن الـ 212.

وقال بيج رامي بعد إعلانه بطلا لمستر أولمبيا 2021: «أهدى هذا اللقب لروح جورج لأنه أفنى عمره ليكون بطلًا في كمال الأجسام، وأهدي هذا اللقب لروحه».

وجاء الترتيب النهائي للـTOP 5 على النحو التالي بيج رامي في المركز الأول، والأمريكي براندون كورى في المركز الثاني، والإيراني هادي شوبان ثالثاً، ونيك والكر رابعاً، وهانتر لابرادا في المركز الخامس.

ويعد إنجاز رامي الرائع تتويجا جديدا له كأول مصري وعربي وإفريقي يفوز بلقب مستر أولمبيا مرتين متتاليتين ليبدأ مشوار منافسة أساطير رياضة كمال الأجسام حول العالم الذين فازوا باللقب أكثر من مرة وعلى رأسهم لي هاني وروني كولمان اللذين توجا باللقب 8 مرات، وارنولد شوارزنيجر وفيل هيث 7 مرات.

وتستضيف مصر فعاليتي أولمبيا مصر للهواة المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، وفعالية (KO PRO) التي تقام يومي 30 و31 من نفس الشهر.

رضوان ترك جنازة والده دعما لصديقه

كما أهدى بيج رامي لقب البطولة لصديقه رضوان، قائلًا: «والده توفي قبل يومين أيضا، ورغم ذلك لم يتركني وتواجد معي»، كما أهداه لعائلته ولمدربه "عصب" وصديقه محمد محسن.

رضوان الكواتيحى صديق بيج رامى كان متواجد معه بالولايات المتحدة وتوفى والده ،لكن قرر عدم ترك زميله "بيج رامى" حتى يفوز بالمسابقة.

وشكر بيج رامى صديقه رضوان الكواتيحى، قائلا:"رضوان مش عارف أقولك أيه كتر خيرك وربنا يباركلي فيك".

وغلبت الدموع رضوان الكواتيحى الذي عبر بدوره عن حبه للبيج رامى.