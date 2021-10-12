شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون أعلى فرق الدورى ارتفاعا في معدل الأعمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر نادى المقاولون العرب قائمة أعلى فرق الدوى من حيث معدلات أعمار اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد 2021/ 2022، وذلك على الرغم من استغناء الفريق عن مجموعة كبيرة من اللاعبين بهدف النزول بمعدل أعمار الفريق.
وجاء ترتيب فرق الدورى من حيث معدلات الأعمار كالتالى:
ـ المقاولون العرب: 29 سنة و6 أشهر
ـ الجونة: 28 سنة و4 أشهر
ـ بيراميدز: 28 سنة و3 أشهر
ـ الشرقية للدخان: 28 سنة وشهرين
ـ البنك الأهلى: 28 سنة وشهرين
ـ المصرى: 27 سنة و9 أشهر
ـ سيراميكا: 27 سنة و8 أشهر
ـ الزمالك: 27 سنة و7 أشهر
ـ الاتحاد السكندرى: 27 سنة وشهرين
ـ غزل المحلة: 27 سنة
ـ طلائع الجيش: 26 سنة و8 أشهر
ـ فيوتشر: 26 سنة و5 أشهر
ـ فاركو: 26 سنة و3 أشهر
ـ إنبى: 26 سنة و3 أشهر
ـ سموحة: 26 سنة وشهر
ـ الأهلى: 26 سنة وشهر
ـ الاسماعيلى: 25 سنة و4 أشهر
ـ هويدى: 24 سنة و3 أشهر