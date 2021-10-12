شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون أعلى فرق الدورى ارتفاعا في معدل الأعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر نادى المقاولون العرب قائمة أعلى فرق الدوى من حيث معدلات أعمار اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد 2021/ 2022، وذلك على الرغم من استغناء الفريق عن مجموعة كبيرة من اللاعبين بهدف النزول بمعدل أعمار الفريق.

وجاء ترتيب فرق الدورى من حيث معدلات الأعمار كالتالى:

ـ المقاولون العرب: 29 سنة و6 أشهر

ـ الجونة: 28 سنة و4 أشهر

ـ بيراميدز: 28 سنة و3 أشهر

ـ الشرقية للدخان: 28 سنة وشهرين

ـ البنك الأهلى: 28 سنة وشهرين

ـ المصرى: 27 سنة و9 أشهر

ـ سيراميكا: 27 سنة و8 أشهر

ـ الزمالك: 27 سنة و7 أشهر

ـ الاتحاد السكندرى: 27 سنة وشهرين

ـ غزل المحلة: 27 سنة

ـ طلائع الجيش: 26 سنة و8 أشهر

ـ فيوتشر: 26 سنة و5 أشهر

ـ فاركو: 26 سنة و3 أشهر

ـ إنبى: 26 سنة و3 أشهر

ـ سموحة: 26 سنة وشهر

ـ الأهلى: 26 سنة وشهر

ـ الاسماعيلى: 25 سنة و4 أشهر

ـ هويدى: 24 سنة و3 أشهر