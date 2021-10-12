شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب الأهلى قبل موقعة النيجر بانطلاقة دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت الغيابات صفوف النادى الأهلى قبل سفره للنيجر الخميس المقبل لمواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر بذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى والمحدد لها السبت المقبل،حيث يغيب عن المارد الأحمر فى هذه المباراة كل من حسام حسن وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى وكريم فؤاد وعمار حمدى وأحمد عبد القادر ومحمد مجدى أفشة ومحمود متولى ومحمود وحيد وذلك لأسباب مختلفة، فلن يشارك في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى بالإضافة لحصول مجدى أفشة على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن المباراة لإحتفاله بزفافه بجانب تعرض محمود متولى للإصابة بالتهاب في أوتار الركبة بينما يعانى محمود وحيد من الإصابة بجزع في الرباط الداخلى للركبة.

شهدت تدريبات الأهلي الأخيرة تركيز بيتسو موسيماني المدير الفني على رفع المعدل البدني للاعبيه والوصول باللاعبين لأعلى فورمة فنية قبل خوض ضربة البداية في البطولة الأفريقية والتي يفتتحها بمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر يوم 16 أكتوبر الجاري، حيث خصص موسيماني فقرة خاصة في التدريبات اليومية للارتقاء بالمستوى البدني للاعبيه.

ويحرص كابيلو رانجواجا مخطط أحمال الأهلي على قيادة تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي على مدار الأيام الماضية، للوصول بفورمة لاعبي الفريق الأحمر لأعلى معدل بدني، على أن يكون اللاعبين جاهزين للمباريات الرسمية، لاسيما أن ضربة البداية للموسم الجديد ستكون في النيجر والتي تعاني من نقص في الأكسجين وقد تؤثر سلبا على أداء لاعبي الأهلي.