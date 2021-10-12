تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

تقام مساء الثلاثاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عدة مباريات هامة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وستقام عدة مباريات مهمة في تصفيات مونديال 2022 بقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا

تشهد تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 مواجهة عربية مرتقبة ستجمع بين سوريا وضيفتها لبنان.

وسيكون موعد المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة ودمشق وبيروت، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

وستقوم قنوات أبوظبي الرياضية بنقل المباراة في الإمارات وقنوات "SSC" بالسعودية، بجانب صفحة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الرسمية على موقع "يوتيوب".

يسعى منتخب عمان لإصلاح مساره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، عندما يواجه فيتنام مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي ومسقط.

المباراة ستكون منقولة على قنوات أبوظبي الرياضية في الإمارات وقنوات "SSC" بالسعودية، بجانب صفحة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتقام قمة عربية جديدة اليوم الثلاثاء خلال مرحلة المجموعات في تصفيات كأس العالم، وذلك حين يلاقي منتخب الإمارات نظيره العراقي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، 8.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُبث تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم عبر شبكة قنوات "SSC" في السعودية وقنوات أبوظبي الرياضية بالإمارات، فضلا عن صفحة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الرسمية على موقع "يوتيوب".

يستكمل المنتخب السعودي رحلته في مشوار تصفيات كأس العالم 2022، حين يلاقي المنتخب الصيني مساء الثلاثاء.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وستقوم قنوات أبوظبي الرياضية بنقل المباراة في الإمارات وقنوات "SSC" بالسعودية، بجانب صفحة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الرسمية على موقع "يوتيوب".

يستضيف المنتخب البرتغالي، نظيره لوكسمبرج في الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

اللقاء سيبدأ في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي، وسينقل تلفزيونيا عبر قنوات "بي إن سبورتس".

يواجه منتخب إنجلترا نظيرته المجر في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي، وستنقل تلفزيونيا عبر قنوات "بي إن سبورتس".

وبالانتقال إلى التصفيات الأفريقية، يلعب منتخب المغرب مع نظيرته غينيا، مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية.

وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، الثامنة مساء بتوقيت الرباط.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على التلفزيون المغربي، وتنقلها القناة الأولى المحلية.

يخوض منتخب الجزائر، مواجهة صعبة خارج ملعبه أمام النيجر، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وتبدأ المباراة المرتقبة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، الخامسة مساء بتوقيت الجزائر.

وسيقوم التلفزيون الجزائري الوطني بنقل فعاليات المباراة على الهواء مباشرة.