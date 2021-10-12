الامارات | الحضري طلب الرحيل من جهاز منتخب مصر بسبب كيروش

شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري طلب الرحيل من جهاز منتخب مصر بسبب كيروش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الإعلامي ولاعب منتخب مصر السابق مجدي عبدالغني، أن مدرب حراس مرمى المنتخب المصري الأول لكرة القدم عصام الحضري، يرغب في الرحيل من منصبه.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية: "عصام الحضري طلب الرحيل عن الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب تدخل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني، لمنتخب مصر في مهام عمله.

وأضاف أن هناك مصدر في المنتخب أكد أن الحضري مستاء من تدخل كيروش في مهام عمله، وعدم منحه الحرية الكافية للعمل مما جعله يطلب الرحيل.

وكان عصام الحضري، كتب على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألف مبروك لمصر وجماهير مصر العظيمة فوز منتخب مصر و٣ نقاط مهمة في مشوار التصفيات".

وأضاف: "ألف سلامة عليك يا شناوي، ومبروك تألقك يا جبل ومبروك لكل الحراس صبحي وبسام وجودكم واستعدادكم في أي وقت تكونوا على قدر المسؤولية ونفس المستوى وان شاء الله موفقين دايما يا رجالة".

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