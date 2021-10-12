شكرا لقرائتكم خبر عن قرار خطير من نجوم الإسماعيلى بسبب المستحقات المالية المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد نجوم النادى الإسماعيلى بالانقطاع عن التدريبات عقب العودة للإسماعيلية وإنتهاء معسكر الدراويش في الإسكندرية بسبب عدم صرف مستحقاتهم المادية المتأخرة من شهور بعدما طلب اللاعبين أكثر من مرة سرعة صرف حقوقهم المالية، وتحدث اللاعبين الكبار مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق في هذا الأمر ووعدهم بإنهاء الأزمة في أقرب فرصة ولكن دون جدوى.

ولم تتمكن إدارة الإسماعيلى من صرف نسبة الـ 25 % من عقود اللاعبين عن الموسم الماضى وكذلك نسبة الـ 25 % من عقودهم عن الموسم الجديد بسبب الضائقة المالية التى يمر بها النادي فى الوقت الحالى.

وكان إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى قد قرر تعليق تسديد ديون النادى والغرامات الموقعة عليه سواء المحلية أو الدولية لحين تولى مجلس جديد في 31 أكتوبر الجارى بعد انسحابه من خوض الانتخابات الجديدة ومنحه كل الصلاحيات الحالية لتسيير أمور فريق الكرة للجنة الفنية للدراويش.

وكان الدراويش قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل ثم واجه طلائع الاسطول البحرى وفاز عليه ودياً بهدفين دون رد ثم واجه المقاولون العرب وفاز عليه بثنائية دون رد ثم واجه فاركو مساء الخميس وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى .