شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضع برنامج استشفاء للاعبى الزمالك بعد رحلة السفر إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى كينيا استعدادًا لمواجهة فريق توسكر الكينى، المقرر إقامتها يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، في رحلة طيران استغرقت قرابة الستة ساعات، حيث سافر اللاعبين والجهاز الفني أمس الاثنين بعدما اختتم الفريق تدريباته الجماعية في الرابعة والنصف عصرًا وتوجهوا بعد ذلك للمطار، حيث غادرت الطائرة فى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وفور وصول البعثة طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من اللاعبين الحصول على قسط من الراحة بعد رحلة سفر شاقة، واستقر على أن يخوض اللاعبين عمليات استشفاء في اليوم الأول من الوصول خاصة وإن نسبة الأكسجين في كينيا ضعيفة الأمر الذى قد يتسبب في إرهاق اللاعبين مبكرًا.

وكان سافر الوفد الأول من الزمالك أول أمس الأحد ويضم كلاً من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق، والشيف الخاص بالفريق، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم الأربعاء ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

واصطحاب لاعبو الزمالك أحذية المطر تحسباً لهطول أى أمطار يوم المباراة فى كينيا، حيث أعد الجهاز الإدارى لفريق الزمالك بقيادة منتصر الرملاوى، تقريراً شاملا عن توسكر الكينى ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا، كما تضمن تقرير جهاز الزمالك لكارتيرون، العديد من المعلومات الفنية عن المنافس وموقفه فى الموسم الماضى بالدورى الكينى الذى تأهل من خلاله إلى دورى أبطال إفريقيا بخلاف تفاصيل عن نسبة الأكسجين ومدى حاجة اللاعبين للسفر مبكرا من أجل التأقلم على الأجواء لذا سافر الفريق على ثلاث مراحل.

وسبق للزمالك وواجه نظيره توسكر الكيني مرتين، وذلك في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2005، حيث فاز الفارس الأبيض ذهاباً في كينيا بهدف دون رد، ثم فاز إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بالقاهرة، وسجل هدف فريق الزمالك في مباراة الذهاب عبد الحليم علي، بينما أحرز أهداف الفارس الأبيض في مواجهة العودة طارق السيد وسامح يوسف وعبد الحليم علي.