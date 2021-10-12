شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضع برنامج استشفاء للاعبى الزمالك بعد رحلة السفر إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى كينيا استعدادًا لمواجهة فريق توسكر الكينى، المقرر إقامتها يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، في رحلة طيران استغرقت قرابة الستة ساعات، حيث سافر اللاعبين والجهاز الفني أمس الاثنين بعدما اختتم الفريق تدريباته الجماعية في الرابعة والنصف عصرًا وتوجهوا بعد ذلك للمطار، حيث غادرت الطائرة فى الساعة التاسعة والنصف مساءً.
وفور وصول البعثة طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من اللاعبين الحصول على قسط من الراحة بعد رحلة سفر شاقة، واستقر على أن يخوض اللاعبين عمليات استشفاء في اليوم الأول من الوصول خاصة وإن نسبة الأكسجين في كينيا ضعيفة الأمر الذى قد يتسبب في إرهاق اللاعبين مبكرًا.
وكان سافر الوفد الأول من الزمالك أول أمس الأحد ويضم كلاً من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق، والشيف الخاص بالفريق، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم الأربعاء ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.
واصطحاب لاعبو الزمالك أحذية المطر تحسباً لهطول أى أمطار يوم المباراة فى كينيا، حيث أعد الجهاز الإدارى لفريق الزمالك بقيادة منتصر الرملاوى، تقريراً شاملا عن توسكر الكينى ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا، كما تضمن تقرير جهاز الزمالك لكارتيرون، العديد من المعلومات الفنية عن المنافس وموقفه فى الموسم الماضى بالدورى الكينى الذى تأهل من خلاله إلى دورى أبطال إفريقيا بخلاف تفاصيل عن نسبة الأكسجين ومدى حاجة اللاعبين للسفر مبكرا من أجل التأقلم على الأجواء لذا سافر الفريق على ثلاث مراحل.
وسبق للزمالك وواجه نظيره توسكر الكيني مرتين، وذلك في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2005، حيث فاز الفارس الأبيض ذهاباً في كينيا بهدف دون رد، ثم فاز إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بالقاهرة، وسجل هدف فريق الزمالك في مباراة الذهاب عبد الحليم علي، بينما أحرز أهداف الفارس الأبيض في مواجهة العودة طارق السيد وسامح يوسف وعبد الحليم علي.