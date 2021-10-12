شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الوطنى تعود للقاهرة بعد الفوز على ليبيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، على متن طائرة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مدينة بنغازي الليبية بعد خوض مباراة أمس أمام منتخب ليبيا في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونجح المنتخب المصري في إحراز الثلاث نقاط بثلاث أهداف نظيفة أحرزهما أحمد فتوح ثم مصطفى محمد ورمضان صبحى، وبهذا الفوز حلّق منتخب مصر فى صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا انجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.

ويقود كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، خطة الإحلال والتجديد فى صفوف منتخب مصر مع توليه القيادة الفنية للفراعنة خلفا لحسام البدرى، حيث يرى كيروش ضرورة بناء منتخب جديد للسنوات العشر المقبلة.

ووضح من فكر كيروش أنه يخطط للاعتماد على اللاعبين الصاعدين، ومن ثم بدأ يمنحهم الفرصة تدريجيا، وهو ما يتضح فى الدفع بعمر مرموش صاحب الـ22 عاما فى التشكيل الأساسى، وكذلك أكرم توفيق فى الناحية اليمنى وأحمد فتوح فى الناحية اليسرى، وفى نفس الوقت لا يمكن إبعاد أصحاب الخبرات، مثل عبد الله السعيد ومحمود الونش وطارق حامد عن المنتخب.

كما سيمنح كيروش الفرصة فى الفترة المقبلة لإبراهيم عادل، لاعب بيراميدز الصاعد، بجانب حرصه على ضم الحارس الصاعد محمد صبحى وكل ذلك يؤكد أن كيروش يقود مرحلة الإحلال والتجديد فى صفوف المنتخب تدريجيا ومنذ توليه المسئولية.