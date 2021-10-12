شكرا لقرائتكم خبر عن وعد الطلائع يدفع سمير ولاشين لتأجيل خطوة الرحيل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الثنائى أحمد سمير ومهند لاشين لاعبا طلائع الجيش تأجيل خطوة الرحيل عن النادى لنهاية الموسم الجديد بعدما حصل كل منهما على وعد من إدارة الطلائع بمنحهم الفرصة للرحيل حال تلقيهم عروض مميزة بالفترة المقبلة بعد أن ساهما في تتويج الطلائع بكأس السوبر المحلى على حساب الاهلى ليقرر البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ضمهم لصفوف الفراعنة ليرتفع عدد لاعبو الطلائع في صفوف المنتخب لثلاثة لاعبين بعد تواجد محمد بسام حارس المرمى وقائد الفريق.

وكان الثنائى أحمد سمير ومهند لاشين قد تلقوا عروض بالجملة للرحيل عن الطلائع بنهاية الموسم الماضى بعد تألقهم مع الفريق ، حيث ارتبط إسم أحمد سمير بالانتقال للأهلي والزمالك وبيراميدز بجانب مفاوضات قوية من فيوتشر وفاركو بينما كان مهند لاشين ضمن حسابات الزمالك لولا تعرض النادى الأبيض لقرار بإيقاف القيد فترتين.

ودخل السبت الماضى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى معسكر مغلق بالإسكندرية يستمر حتى الخميس المقبل وذلك استعداداً لانطلاق بطولة الدورى الممتاز، يخوض خلالها الفريق مباراة ودية مع سموحة الاربعاء المقبل ثم يعود للقاهرة على أن يواجه إنبى فى 18 أكتوبر الجارى.

ويستهدف الطلائع من المباريات الودية رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا لانطلاق مسابقة الدورى الممتاز والتي تحدد لها 25 أكتوبر الجارى ضمن خطة تقديم موسم قوى، خاصة بعد التتويج ببطولة السوبر المحلى لأول مرة في تاريخ النادى.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافى بالتعادل السلبى.