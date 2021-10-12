شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب عودة على معلول من تونس لإعلان تمديد تعاقده موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن النادي الأهلي تجديد عقد نجم الفريق على معلول عقب عودة اللاعب من تونس ونهاية مهمته مع منتخب بلاده بعدما حسم الأهلي مستقبل معلول وإتفق معه على التجديد لمدة موسمين لينتهي بذلك عقد معلول مع الأهلي بعد ثلاثة مواسم.

ويرتبط على معلول بعقد مع الأهلي مُستمراً حتى نهاية الموسم المقبل والذي سينطلق أواخر أكتوبر الجاري ، وبعدما إتفق مع الأهلي على تجديد العقد لمدة موسمين يصبح اللاعب مُستمراً مع النادي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وأنهى الاهلى الخلاف البسيط مع على معلول بشأن المبلغ الذي سيحصل عليه في الموسم.

وقال مصدر في الأهلي أن الخلاف بين الاهلي ومعلول بشأن قمية العقد الجديد لم يكن خلافاً جوهرياً ، فقد طلب معلول مليون و400 ألف دولار فى الموسم الواحد فيما بدأ الأهلى عرضه المالى بمليون و100 ألف دولار إلى أن توصل الطرفين إلى حل وسط أسفر عن إتفاق تام على التجديد.

ومن المقرر أن يعلن الاهلي تجديد عقد على معلول لغلق هذا الملف بعدما أعلن النادي عن تمديد عقد عمرو السولية وصلاح محسن لاعبا الفريق خلال الأيام الماضية.

خاض معلول مع الأهلى 166 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 50 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر لقب الدورى المصرى 4 مرات، والسوبر المصرى مرتين، وكأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدورى أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.