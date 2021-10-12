شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل إلى كينيا استعدادا للقاء توسكر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى العاصمة الكينية نيروبي استعدادا لمواجهة توسكر الكيني في الثانية ظهر السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان في استقبال البعثة مندوب من السفارة المصرية في كينيا وانتهت إجراءات الدخول سريعا وتوجه الفريق بعدها لفندق الإقامة.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.

خط الهجوم: يوسف أوباما

ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق غدا الأربعاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.