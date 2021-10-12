شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يطير لأوغندا اليوم لمواجهة سلطات الموارد بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة المصري البورسعيدى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء متوجهة لأوغندا لملاقاة سلطات الموارد الاوغندى بالكونفدرالية، حيث ستستقل البعثة طائرة الخطوط الجوية القطرية في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة لقضاء بعض الوقت على سبيل الترانزيت، قبل التوجه إلى مطار عنتيبي بأوغندا.

قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، تكليف الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس المجلس، برئاسة بعثة النادي إلى أوغندا، وذلك استعدادًا لمباراة الفريق بذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بمضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندي، وهي المباراة المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب سانت ماري بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

واستقر الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر على الفندق الذي سيقيم به الفريق خلال تواجده بالعاصمة الأوغندية كمبالا ، حيث وقع اختيار محمود جابر وبعد التنسيق مع مدير الكرة الكابتن عبد الحليم علي على فندق شيراتون كمبالا ،حيث يتوافر بالفندق كافة المتطلبات التي يحتاجها الفريق خاصًة النادي الصحي وصالة الجيمانزيوم والقاعة المخصصة للاجتماعات الفنية وكذلك قاعات الطعام المخصصة بشكل مستقل للفريق

وبات المصري محروما من 9 صفقات ضمها هذا الصيف في الدور الـ32 من الكونفدرالية وهم: أحمد الشيخ، وأحمد حمودى لاعبا بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.