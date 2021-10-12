شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى معسكره المغلق بالإسكندرية اليوم بعد 17 يوما استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الثلاثاء الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف معسكره المغلق بالإسكندرية والذى استمر 17 يوماً كاملا لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوري في 25 أكتوبر الجارى، وكان الدراويش قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل ثم واجه طلائع الاسطول البحرى وفاز عليه ودياً بهدفين دون رد ثم واجه المقاولون العرب وفاز عليه بثنائية دون رد ثم واجه فاركو مساء الخميس وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى ثم واجه سموحة عصر أمس الاثنين.

فى سياق أخر، يتواجد أحمد سالمان عضو الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بمراسم قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز ممثلا عن النادى.

وتنطلق القرعة اليوم الثلاثاء فى تمام الثانية عصرا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

يذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق انطلاق الدورى الجديد في الخامس والعشرين من الشهر الجارى.