شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تعود اليوم من بنى غازى بعد مواجهة فرسان المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود إلى القاهرة فجر اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش قادمة من مدينة بنغازي الليبية على متن طائرة خاصة بعد خوض مباراة أمس أمام منتخب ليبيا في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويقود كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، خطة الإحلال والتجديد فى صفوف منتخب مصر مع توليه القيادة الفنية للفراعنة خلفا لحسام البدرى، حيث يرى كيروش ضرورة بناء منتخب جديد للسنوات العشر المقبلة.

ووضح من فكر كيروش أنه يخطط للاعتماد على اللاعبين الصاعدين، ومن ثم بدأ يمنحهم الفرصة تدريجيا، وهو ما يتضح فى الدفع بعمر مرموش صاحب الـ22 عاما فى التشكيل الأساسى، وكذلك أكرم توفيق فى الناحية اليمنى وأحمد فتوح فى الناحية اليسرى، وفى نفس الوقت لا يمكن إبعاد أصحاب الخبرات، مثل عبد الله السعيد ومحمود الونش وطارق حامد عن المنتخب.

كما سيمنح كيروش الفرصة فى الفترة المقبلة لإبراهيم عادل، لاعب بيراميدز الصاعد، بجانب حرصه على ضم الحارس الصاعد محمد صبحى وكل ذلك يؤكد أن كيروش يقود مرحلة الإحلال والتجديد فى صفوف المنتخب تدريجيا ومنذ توليه المسئولية.