شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه أهلى طرابلس الليبي وديًا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الثلاثاء، فريق سيراميكا، نظيره أهلى طرابلس الليبي، وديًا، استعدادًا للدورى المصري الموسم المقبل والمقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث استعد سيراميكا لانطلاق المسابقة بمعسكر مغلق في مدينة شرم الشيخ استمر لمدة أسبوعين، كما خاص عدة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وقدمت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا صفقاتها الجديدة هذا الصيف، مؤكدة أنها إضافات قوية وتدعيمات مميزة تساعد الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية خاصة في انطلاقة الدوري المقرر لها نهاية الشهر الجاري.

وكتب الصفحة الرسمية لسيراميكا: "8 تدعيمات جديدة انضمت إلى فريقنا في موسم الانتقالات الصيفية، جاهزون لانطلاقه قوية في الدوري الممتاز هذا الموسم".

ونجح فريق سيراميكا في ضم كلا من: محمود نعيم من انبي، المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، وايفانز منساه لاعب الدحيل القطري، وعمرو الحلواني قادمًا من نادي أسوان.