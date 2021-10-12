شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يواجه فاركو وديا اليوم استعدادا لانطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض عصر اليوم الثلاثاء فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى مباراة ودية مع المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس بالاسكندرية وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز.
واستقر مجدي عبد العاطي على دخول فريقه معسكر بالإسكندرية في المرحلة الأخيرة من الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الذي تحدد لها نهاية أكتوبر الجارى.
وشهدت قائمة فريق فاركو للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز تواجد كل من :
حراسة المرمى :
محمد صبحي - محمود السيد - محمد سعيد شيكا - صبري جاد (تحت السن)
خط الدفاع :
رامي صبري - عبدالله بكري - أحمد عبدالعزيز مودي - أحمد عوض - ياسين مرعي (تحت السن) - عزمي غومة - عبدالناصر دي ماريا - جابر كامل - علاء سلامة - أحمد محمود (تحت السن)
خط الوسط:
محمود حمادة - محمود عماد - بلال جمال - أحمد الصغيري - مصطفى حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد سعيد - هشام فتح الله - أحمد البحراوي - حسن طارق - هاني السيد - أحمد مجاهد - وليد علي (تحت السن)
خط الهجوم :
رزقي حمرون - محمد فؤاد - إسلام جمال - إيريك أيوك - سيف تيري - عمرو جمال - علي بهيج - أحمد شريف (تحت السن) - زياد طلبة (تحت السن)