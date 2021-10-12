شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يواجه فاركو وديا اليوم استعدادا لانطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عصر اليوم الثلاثاء فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى مباراة ودية مع المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس بالاسكندرية وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز.

واستقر مجدي عبد العاطي على دخول فريقه معسكر بالإسكندرية في المرحلة الأخيرة من الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الذي تحدد لها نهاية أكتوبر الجارى.