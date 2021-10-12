شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يعلن إلغاء حفل زفافه بسبب ظروف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلي، إلغاء حفل زفافه، المقرر له اليوم الثلاثاء، بمسقط رأسه فى قرية كومبرا بناهيا بالجيزة، وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا التى تتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووجه أفشة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، الشكر لكل من تقدم له بالتهنئة، مشيرا إلى حرصه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا، "صحة أهلنا في المقام الأول.. شكرا ليكم وفرحتكم وصلتنى".