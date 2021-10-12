شكرا لقرائتكم خبر عن الأثقال وألعاب القوى أشهر الاتحادات المنحوسة فى الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضريبة النجاح ..كلمتان غيرا مصير عدد كبير من الرياضيين، و أثرت على مشوارهم الرياضى، سواء فى النتائج أو الابتعاد عن الساحة لفترة كبيرة، وكأن النجاح الذى يحققونه له ضريبة يتم سدادها تباعا، وخير دليل على ذلك ما حدث لاتحادى العاب القوى أو رفع الأثقال.

فى عام 2015 لم يكن هناك حديث يخلو من اسم ايهاب عبد الرحمن بطل الرمح فى العاب القوى، وكيف توقع له الكثيرين تحقيق ميدالية فى أولمبياد ريو دى جانيرو، ولكن فجأة وقبل الأولمبياد بأشهر قليلة تم ايقاف اللاعب من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ، ورغم التقدم بتظلمات و التماسات إلا أنه لم يشارك فى الدورة الأولمبية، وفقد الاتحاد فرصة المنافسة على ميدالية.

وفى الدورة التالية، وهى اولمبياد طوكيو تم إعداد بسنت حميدة و بالفعل نجحت فى التأهل لمشاركة فى الأولمبياد، ولكن قبل ساعات من السفر مع البعثة لانطلاق المنافسات تعرضت اللاعبة للاصلتى جرمتها من السفر والمشاركة فى طوكيو ليضيع حلم اللاعبة فى رفع علم مصر فى القرية الأولمبية .

ووصلت لعنة الميداليات والنجاحات إلى اتحاد رفع الأثقال، فبعد أن حقق لاعبيه سارة سمير ومحمد إيهاب الميداليتين لبرونزيتين فى دورة ريو دى جانيرو، والاشادات و التكريمات وكم هو اتحاد مرتب ومنظم ولديه خطط الا ، وتلقى الجميع صدمة حرمان مصر من المشراطة فى بطولات رفع الاثقال لمدة عامين بسبب المنشطات، وتمت المخاطبات من جانب الأولمبية والاتحاد المصرى وغيرها من الجهات إلا أن المحاولات لاستثناء محمد ايهاب ، و كذلك محاولات لمشاركته تحت العلم الاولمبى ، الا ان كل هذ تم رفضه و لن يشارك اللاعبون فى اولمبياد طوكيو ، و حرمت مصر من ميداليتان محققتان فى اللعبة