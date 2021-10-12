بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. أفشة يعلن إلغاء حفل زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن محمد مجدي "أفشة" نجم الأهلي إلغاء حفل زفافه الذي كان من المفترض أن يقام مساء اليوم ، الثلاثاء، بقرية كومبرة مسقط رأسه التي تتبع مركز كرداسة في محافظة الجيزة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كوفيد - 19.

وقال أفشة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام" : الحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل، قررت إلغاء حفل زفافي اليوم في البلد، وذلك بناء على تعليمات السلطات الأمنية، نظرًا لظروف كورونا وحرصًا على حياة كل أهلي وإخواتي اللي كانوا هيشرفوني".

وأضاف أفشة "لا بد من احترام القانون والالتزام بما يخص أمن بلدنا وحصة بلدنا وحصة أهلنا في المقام الأول، شكرًا ليكم وفرحتكم وصلتلي في كل شيء

وأنهى " حابب أشكر كل أهلي وأصحابي الذين أرسلوا لي التهنئة، كنت أتمنى أننا نحتفل مع بعض ".

وقال مصدر قريب من اللاعب لـ "الخليج 365" إن الأجهزة الأمنية تواصلت مع اللاعب من أجل توضيح الإجراءات الاحترازية خشية من التجمع المنتظر في حفل زفافه بعد الدعوات الموجهة لأهل قريته وهو ما استجاب له نجم الأهلي.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أنه تم استبدال حفل الزفاف بحفلة ستقتصر على العائلين فقط.

وكان من المقرر أن يكون حفل زفاف أفشة في مطلع الشهر الجاري ولكنه أجله بسبب ارتباط المنتخب بمباراتي ليبيا قبل استبعاده من قائمنى الفراعنة لأسباب فنية.