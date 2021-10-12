الامارات | «تنس الإمارات» يشارك في كأس ديفيز بالبحرين

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنس الإمارات» يشارك في كأس ديفيز بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك منتخب الإمارات للرجال في منافسات كأس ديفيز للتنس، التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة 13 دولة، وهي كل من الإمارات والسعودية وسنغافورة وسلطنة عمان واليمن وتركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان ومنغوليا والعراق وكمبوديا وإيران، والبلد المستضيف البحرين. ويمثل المنتخب أربعة لاعبين، هم: محمود نادر وعمر العوضي وعبدالرحمن الجناحي وفهد الجناحي، ومدير المنتخبات محمود البلوشي.

وسيغادر المنتخب إلى المنامة اليوم.

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