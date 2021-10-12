الامارات | مذكرة تفاهم بين «الثقة للمعاقين» ونادي بوجوان الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين «الثقة للمعاقين» ونادي بوجوان الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع نادي الثقة للمعاقين بالشارقة مذكرة تفاهم مع نادي «بوجوان جايو» الفرنسي للمعاقين، في ضوء خططه الطامحة لتعزيز شراكاته مع الأندية والمؤسسات الرياضية العالمية، للاستفادة من خبراتها وتجاربها الحديثة في مجال تطوير وتقدم رياضة ذوي الإعاقة لتحقيق المزيد من النجاحات على المستوى العالمي. قام بتوقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين الدكتور طارق بن خادم، ورئيس نادي بوجوان جايو الرياضي للمعاقين رودي فان دن أبيل.

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