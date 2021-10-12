الامارات | العروبة يواجه اتحاد كلباء بصفوف مُكتملة

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يواجه اتحاد كلباء بصفوف مُكتملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق العروبة فتحي العبيدلي، أن تشكيلة فريقه لمباراة اتحاد كلباء في كأس المحترفين والمقررة الجمعة المقبل، ستكون مكتملة دون وجود أي غيابات سواء للعناصر الأساسية أو البدلاء.

وقال العبيدلي لـ«الإمارات اليوم»: «وجود كل أفراد الفريق في مباراة مهمة كالتي سنلعبها ضد اتحاد كلباء أمر مهم بالنسبة للجهاز الفني، لخدمة خططنا وأهدافنا لتطوير مستوى أداء الفريق بشكل دائم، ليكون جاهزاً لبطولة دوري أدنوك للمحترفين، حيث نسعى بكل طاقاتنا للابتعاد عن منطقة الهبوط والدخول للمناطق الأكثر أماناً».

وأضاف: «لقد استفدنا بصورة كبيرة من فترة التوقف ولعبنا مباراة ودية ضد العين، وبصرف النظر عن أننا تمكنا من تحقيق الفوز بهدف دون رد إلا أن الأداء كان مرضياً، وأثبت بشكل واضح مدى تطور الفريق، إذ نجحنا في الحفاظ على شباكنا نظيفة، وهذا الأمر عملنا عليه بشكل كبير في الفترة الماضية، لأن المباريات الست التي لعبناها في الدوري كنا نستقبل أهدافاً أولاً، لهذا كان لزاماً علينا أن نعالج تلك السلبية، ويمكن القول إن المنظومة الدفاعية للعروبة بشكل عام تحسنت للأفضل».

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