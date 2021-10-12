«لقطة اليوم».. الشناوي ينفعل على عصام الحضري بعد تعرضه للإصابة في مباراة مصر وليبيا «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت أحداث مباراة مصر وليبيا، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، تعرض محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني للإصابة دون تدخل أي لاعب معه.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب إشراك الحارس محمد أبو جبل بديلاً للشناوي في الدقيقة 24 من زمن المباراة.

والتقطت عدسة الكاميرا لحظة خروج الشناوي من ملعب المباراة، وتوجيهه رسالة إلى عصام الحضرى، مدرب حراس المنتخب.

وبدا على الشناوي علامات الغضب، حيث يبدو أنه عاتب الحضري على مشاركته في مباراة اليوم.

وعلق معلق المباراة على اللقطة قائلاً: "الشناوي يبدو أنه يشير بأنني لم أكن جاهزا فلماذا المجاذفة؟".

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز مصر على ليبيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من اللتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".