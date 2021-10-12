شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: من الطبيعى أن نتأهل لكأس العالم.. وأكرم توفيق يقدم أداء مثاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر اقترب من التأهل للتصفيات النهائية للتأهل لكأس العالم 2022، بعد الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة على ليبيا في عقر داره، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات.

وقال فاروق جعفر، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "لازم يكون التأهل لكأس العالم هو الحاجة الطبيعى لقوة المنتخب؛ لأننا نمتلك المنتخب الأفضل في القارة ونحن أسياد القارة بالأرقام مش بالكلام فقط ومش في الكرة بس في كل الألعاب، وأنا أرى أنه من الطبيعى أن نتأهل لكأس العالم بسهولة، ونفكر فيما هو أصعب، وبدأنا نضع أقدامنا على الطريق الصحيح".

وأضاف فاروق جعفر: "أكرم توفيق بصراحة يؤدى دور الظهير الأيمن على أكمل وجه، وأعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا في هذا المركز، ومريح محمد صلاح جدا لأنه بيقفل هذا الجانب دفاعيا ويقدم مساعدات كثيرة لصلاح هجوميا".

ونجح منتخب مصر فى الفوز على ليبيا، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت الإثنين فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل أهداف الفراعنة أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى.

بهذا الفوز حلّق منتخب مصر فى صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا انجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.

وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى (1)، أكرم توفيق (14)، أحمد حجازى (6)، محمود حمدى "الونش" (15)، أحمد فتوح (13)، عمرو السولية (4)، محمد الننى (17)، محمد صلاح (10)، عمر مرموش (20)، عبد الله السعيد (19)، مصطفى محمد (18).

وجاء على دكة بدلاء منتخب مصر كل من: محمد أبو جبل ومحمد بسام وياسر إبراهيم وباهر المحمدى وأحمد فتحى وأيمن أشرف وحمدى فتحى وطارق حامد وإبراهيم عادل ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد كوكا.