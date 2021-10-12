شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات طبية ووقائية لبعثة الزمالك داخل فندق الإقامة في كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك والمتواجد حاليا في كينيا، عن آخر الترتيبات الطبية الخاصة ببعثة الفريق التي غادرت القاهرة منذ قليل، استعدادا لمواجهة توسكر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل.

وأكد أسامة، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أنه اطمأن على كل التجهيزات الطبية والوقائية الخاصة بفندق بعثة الفريق في كينيا.

وأشار طبيب الزمالك إلى أنه تم تجهيز عيادة خاصة لبعثة الفريق داخل الفندق بالعاصمة نيروبي، بالإضافة إلى أدوات الاستشفاء الخاصة بالتدريبات.

وأضاف أنه قام بترتيب كل الأمور الخاصة بالطعام الخاص باللاعبين بالتنسيق مع الشيف شريف صابر المتواجد معه في كينيا.

وشدد أسامة على أنه تأكد بنفسه من كل الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، من خلال تعقيم الغرف الخاصة بكل أفراد البعثة على مدار 24 ساعة.

كما أوضح أسامة أنه قام بالتنسيق مع أحد المسئولين بوزارة الصحة بكينيا للوقوف والاطمئنان على كل الجوانب المتعلقة بالحالة الصحية الخاصة بفيروس كورونا في كينيا، وتم التأكد من أن الأمور مطمئنة، بالإضافة إلى عدم انتشار أي وباء هناك.