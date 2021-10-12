شكرا لقرائتكم خبر عن عمارة: كيروش فارض شخصيته.. وأبو جبل وبسام فى مستوى الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد عمارة، نجم منتخب مصر السابق، على فوز الفراعنة بثلاثية نظيفة على المنتخب الليبي في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قائلا: "واضح أن المدير الفني فارض شخصيته على اللاعبين، وتحديدا خط الدفاع هم الأنسب، كنا بنعاني من الأطراف وحاليًا بنتحسن".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "بصمة الراجل بتظهر مرة في مرة، والدوري محتاج يشتغل بانتظام وبأريحية، الراجل ده هيبني منتخب كويس".

وتابع: "مش عاوز الناس تبقى متحاملة على عصام الحضري، في بداية مشواره مع التدريب، ممكن الإشارة بتاعة الشناوي انه كان عاوز يكمل وكان حريص أنه يبقى منضم".

واستطرد: "لو الشناوي 60% سليم هغامر وهلاعبه، في رأيي إن ابو جبل ومحمد بسام لا يقلوا عن محمد الشناوي".

وأردف عمارة: "ممكن يكون الشناوي اتسال وقال أقدر العب مش عاوزين نظلم الحضري، الحضري عاوز ينجح هيكون عاوز يلاعب الأنسب، هو مش بينافس الشناوي، الناس متحاملة على الحضري".

وحقق منتخب مصر فوزا ثمينا على ليبيا، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت الاثنين فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل أهداف الفراعنة أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى.

بهذا الفوز حلّق منتخب مصر فى صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا أنجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي (1)، أكرم توفيق (14) ، أحمد حجازي (6) ، محمود حمدي "الونش" (15) ، أحمد فتوح (13) ، عمرو السولية (4) ، محمد النني (17) ، محمد صلاح (10) ، عمر مرموش (20) ، عبد الله السعيد (19) ، مصطفى محمد (18).وجاء على دكة بدلاء منتخب مصر كل من: محمد أبو جبل و محمد بسام و ياسر إبراهيم و باهر المحمدي و أحمد فتحي و أيمن أشرف و حمدي فتحي و طارق حامد و إبراهيم عادل و رمضان صبحي و أحمد سيد زيزو و أحمد كوكا.