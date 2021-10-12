شكرا لقرائتكم خبر عن الميداليات مصنوعة من الذهب.. 3 أوهام لا تصدقها فى الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس كل ما تشاهده تصدقه .. عزيزى متابع الرياضة بكل أنواعها سواء فردية أو جماعية، خاصة أن هناك أمور قد يظنها الجميع حقيقة ولكنها فى الواقع غير ذلك، وعلى سبيل المثال الميداليات التى يحصل عليها اللاعبون فى البطولات، ومباريات الـ wwe ، بالإضافة إلى أن الأبطال مفتولى العضلات لا يخافون ولا يهابون شيئا، ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك ..

عندما نرى أحد الأبطال فى الألعاب القتالية سواء المصارعة أو الجودو والكاراتيه والتايكوندو، أو كمال الأجسام، نظن أن هؤلاء النجوم لا يهابون شيئا ولا يخافون أبدا، ولكن بيج رامى اسطورة اللعبة والحاصل على مستر اولمبيا كشف فى تصريحات سابقة أنه يخاف من المياه، وأنه اتجه الى كمال الأجسام نظرا لخوفه من المياه خلال عمله كصياد مع أفراد أسرته.



الأبطال لا يخافون الأبطال لا يخافون

بيج رامي رغم كونه كان يعمل صيادا في البحر و صيد الأسماك مثله مثل كل أهل قريته وهى السبايعة بكفر الشيخ، لكنه عندما يرى المياه يشعر بدوار أو " دوخة " ، ولا يعلم هذا الأمر عنه سوى المقربين منه ، كما انه لا يعرف السباحة في البحر ، لأن مهنته كانت الصيد من أعلى المركب.

وقال: "لو شفت المياه بدوخ، رغم انى شغال في المياه طول عمرى ،وأنا صياد وعمرى ما عرفت اعوم بسبب مشكلتى مع المياه ،والموضوع اتحول لفوبيا".

مباريات wwe خناقة موت

وثانى الأمور التى يجب على المتابع والمهتم بالرياضة عدم تصديقها هى مباريات الـ wwe ، حيث يرى المشاهد الدماء تتناثر فى كل مكان، وأفراد يتساقطون، و كراسى تطير وملابس تتمزق، لإعلان فوز أحدهم ولكن خلال الفترة الماضية كشفت المصارعة الأمريكية الشهيرة روندا روزي أن كل الكباريات التى نراها مجرد قتال مزيف ولا يمت للحقيقة بصلة ، وكان مبررها فى ذلك أنه لا يوجد من يستطيع ان يخوض 300 قتال ويبقى على قيد الحياة، الأمر الذى جعل اصدقاؤها ينتقدون تصريحاتها .