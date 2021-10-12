شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: البدلة علي مقاس كيروش.. والأهم من الفوز "عودة شخصية" المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع إسلام الشاطر نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول بعد غيابه لفترة طويلة عن التهديف قائلا: "متعب مسجلش ولا هدف في أمم إفريقيا 2008 لكن كابتن حسن شحاتة كان بيقول انه عمل الدور المطلوب منه إن "العين تروح له" وزمايله يسجلوا، وده اللي بيعمله صلاح في الفترة دي، وجوده في الملعب بياخد عين المدافعين".

وتابع إسلام الشاطر في تصريحات عبر قناة الأهلي: "ألف مبروك عودة شخصية منتخب مصر، بعد الاداء اللي شوفناه خلال الفترة السابقة، كنا نقدر نكسب 6، من فترة طويلة لم يستطع المنتخب الفوز بهذا الاداء وبهذه النتيجة".

وواصل الشاطر: "الأهم من الفوز علي ليبيا هو عودة شخصية المنتخب، البدلة علي مقاس كيروش، وأتمني ان يسير بهذا النهج طوال مشواره مع المنتخب"

وتابع: " كنت أتمني من الجهاز الفني للمنتخب الخروج بتصريح رسمي عن ما حدث في إصابة الشناوي لغلق باب الإجتهادات، ووائل جمعة خرج وقال إن الشناوي شارك وهو سليم 100%".