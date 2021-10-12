شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لـ"تليفزيون الخليج 365": جوميز أدار لقاء مصر وليبيا بأسلوب السهل الممتنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي الجنوب أفريقى فيكتور جوميز، صاحب الـ39 عاما، والحاصل إلى الشارة الدولية 2011 قدم نموذجا تحكيميا جيدا خلال إدارته لمواجهة منتخب مصر ونظيره الليبى التى أقيمت مساء الاثنين، في اطار منافسات الجولة الرابعة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة والتربع على قمة المجموعة برصيد 10 نقاط.

وأضاف عقل، في الاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذي يقدمه محمد مراد، إن الحكم كان شعاره السهل الممتنع في كيفية التطبيق الصحيح للقانون مما سهل مهمته في السيطرة على مجريات اللقاء بهدوء وثقة، متمتعا بكاريزما ففرض شخصيته على المباراة كما تمتع بلياقة بدنية جيدة ساعدته بشكل كبير في

التواجد بالمكان المناسب اغلب فترات المباراة وسمح باستمرار اللعب وأتاح الفرصة بشكل جيد اكثر من مرة خلال اللقاء كما أحسن تقدير المخالفات الفنية.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في 5 مناسبات طبقا للقانون لثلاثي منتخب مصر أكرم توفيق والونش وفتوح مقابل إنذارين للمنتخب الليبى الشقيق للثنائي فيصل

البدري والمعتصم الصبو

تابع عقل إن المساعدين ظهروا بيقظة وتمركز جيد وتعاونوا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، كما ان الحكم الرابع كان على المستوى

المسئولية

بعدما ظل طوال اللقاء يتابع بشكل جيد المنطقة الفنية وسيطر عليها بشكل جيد وأدى مهامه وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون .







