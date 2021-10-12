شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشربينى يواجه أدريان والر فى نهائى كليفلاند كلاسيك للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، البطل المصرى محمد الشربينى المصنف رقم 23 عالمياً لرجال الإسكواش، منافسات الدور النهائى ببطولة كليفلاند كلاسيك للإسكواش، التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 7 أكتوبر الجارى إلى الثانى عشر من نفس الشهر بقيمة جوائز مادية تقدر بـ30 ألف دولار.

ويلتقى الشربينى مع منافسه الإنجليزى أدريان والر فى الدور النهائى، حيث يعتر محمد الشربينى هو اللاعب المصرى الوحيد في تلك البطولة.

وتأهل الشربينى إلى الدور النهائى عقب فوزه على منافسه الانجليزى ناثان ليك بالدور نصف النهائى، بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 5-11, 2-11, 11-4, 11-9, 11-4.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر أكتوبر الجارى، وحافظ البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الثانى على التوالى والثانى والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

وتخطى على فرج، أسطورة الاسكواش المعتزل رامى عاشور، ليصبح ثالث أكثر لاعب مصرى هيمنة على صدارة الاسكواش العالمى ، ويسبقه عمرو شبانة برصيد 33 شهراً ومحمد الشوربجى برصيد 50 شهراً.

كما استمر محمد الشوربجى فى المركز الثانى، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع والنيوزلاندى بول كول فى المركز الثالث.

فيما استقر مروان الشوربجى في التصنيف الخامس، وواصل كريم عبد الجواد تواجده في المركز السادس، وفارس الدسوقي في المركز السابع.