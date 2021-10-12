شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: ألف سلامة يا شناوى.. ومبروك تألقك يا جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عصام الحضرى، مدرب حراس منتخب مصر، على الفوز الكبير الذى حققه المنتخب الوطنى على ليبيا بثلاثية نظيفة، فى إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشر عصام الحضرى على حسابه على موقع "تويتر"، صورة له مع حراس المنتخب معلقا عليها: "ألف مبروك لمصر وجماهير مصر العظيمة فوز منتخب مصر و3 نقاط مهمة فى مشوار التصفيات، ألف سلامة عليك يا شناوي، ومبروك تألقك يا جبل ومبروك لكل الحراس صبحى وبسام وجودكم واستعدادكم فى أى وقت تكونوا على قدر المسئولية ونفس المستوى وإن شاء الله موفقين دايما يا رجالة".

نجح منتخب مصر فى الفوز على ليبيا، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت اليوم الإثنين فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل أهداف الفراعنة أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى.

بهذا الفوز حلّق منتخب مصر فى صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا انجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى (1)، أكرم توفيق (14)، أحمد حجازى (6)، محمود حمدى "الونش" (15)، أحمد فتوح (13)، عمرو السولية (4)، محمد الننى (17)، محمد صلاح (10)، عمر مرموش (20)، عبد الله السعيد (19)، مصطفى محمد (18).

وجاء على دكة بدلاء منتخب مصر كل من: محمد أبو جبل ومحمد بسام وياسر إبراهيم وباهر المحمدى وأحمد فتحى وأيمن أشرف وحمدى فتحى وطارق حامد وإبراهيم عادل ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد كوكا.