شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: باب المنتخب مفتوح أمام الجميع.. والتأهل للمونديال يحتاج ترابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع ومشوار التأهل لكأس العالم قوى وصعب ولكن لدي ثقة كبيرة في اللاعبين لتحقيق الهدف بالوصول للمونديال.

وقال كارلوس كيروش في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أولا أهنأ اللاعبين على الفوز وهم يستحقون أن يكونوا في قلوب المشجعين لأنه حقق الفوز ووضعوا مصر في موقف جيد جدا في المجموعة والطاقم الفني"

وأضاف كيروش، "نفكر في الاستمرار على هذا النهج خلال المشوار وأشعر بأننا جيدين ولكن ليس في المكان الذى أطمح إليه وسنحاول أن نصل لها وسنلعب في البطولة العربية وبطولة أفريقيا وبعده سنعود للقتال على التأهل لكأس العالم".

وأوضح مدرب المنتخب، "لم تؤثر علينا أرضية الملعب لأن الظروف التي سنلعب بها ستكون أيضا على المنافسين سواء على ملعبنا أو ملعب الخصم ولا بد أن نلعب على الفوز في أي ظروف".

وتابع، "أمامنا طريق طويل وهذه هي البداية ولا أحب التحدث على لاعب بعينه ولكن هناك لاعب كان مميزا اليوم ألا وهو المنتخب، والمنتخب بابه مفتوح أمام كل اللاعبين، فمن يتواجد في المنتخب عليه القتال للبقاء داخل المنتخب والذى خارج المنتخب عليه الاجتهاد والباب مفتوح".

واختتم كيروش تصريحاته قائلا: "سباق التأهل سباق قوى وصعب ولو نظرنا إلى الأرقام ستجد أن الكاميرون ونيجيريا لديهم سجل رائع في التأهل فعلينا أن نكون متوحدين ومتجمعين لكى نحقق الهدف والتأهل إلى كأس العالم وأولهم الجماهير ولدى ثقة كبيرة في التأهل".

نجح منتخب مصر فى الفوز على ليبيا، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت اليوم الإثنين فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل أهداف الفراعنة أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى.

بهذا الفوز حلّق منتخب مصر فى صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا انجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى (1)، أكرم توفيق (14)، أحمد حجازى (6)، محمود حمدى "الونش" (15)، أحمد فتوح (13)، عمرو السولية (4)، محمد الننى (17)، محمد صلاح (10)، عمر مرموش (20)، عبد الله السعيد (19)، مصطفى محمد (18).

وجاء على دكة بدلاء منتخب مصر كل من: محمد أبو جبل ومحمد بسام وياسر إبراهيم وباهر المحمدى وأحمد فتحى وأيمن أشرف وحمدى فتحى وطارق حامد وإبراهيم عادل ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد كوكا.