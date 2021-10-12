شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتأهيل سيسيه أثناء تواجد الزمالك في كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خضوع الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الفريق، لبرنامج تأهيل مكثف خلال فترة تواجد الزمالك في رحلة كينيا، استعدادا لمواجهة فريق توسكر الكيني المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ 32 لدورى ابطال افريقيا.

وقرر كارتيرون أن يظل سيسيه في القاهرة لمواصلة برنامجه التأهيلي الذي يؤديه حاليا بعد إجرائه جراحة في الغضروف أواخر الموسم الماضي، حيث حدد كارتيرون برنامجا تأهيلا مكثفا للايفواري مع خضوعه لعدة اختبارات طبية للتأكد من جاهزيته تماما بعد العملية، وذلك تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق في اقرب وقت.

واختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق التى توجهت إلى كينيا لمواجهة توسكر يوم 16 من الشهر الجاري بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.

خط الهجوم: يوسف أوباما

ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق يوم 13 من الشهر الجاري عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم كل من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.