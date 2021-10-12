شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الشناوى لعب وهو سليم 100%.. واقتربنا من التأهل للتصفيات النهائية للمونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن محمد الشناوى، حارس منتخب مصر، خاض مباراة ليبيا وهو سليم 100%، وحققنا المطلوب من مباراتى ليبيا واقتربنا خطوة كبيرة من التأهل للتصفيات النهائية لكاس العالم 2022.
وقال وائل جمعة، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله المنتخب قدم مباراة جيدة جدا وحضرنا للمباراة بشكل مميز، والفوز أراحنا بعد الانفراد بصدارة المجموعة والاقتراب خطوة من التأهل للتصفيات الأخيرة لكأس العالم".
وأضاف جمعة: "اللاعبون بذلوا كل المجهود المطلوب منها ونفذوا التعليمات بشكل مميز وكارلوس كيروش جهز اللاعبين لخوض المباراة تحت أي ظروف".
وتابع مدير الكرة: "ضيعنا 3 أهداف مؤكدة، ولكن الفوز بثلاثية نتيجة رائعة خارج مصر، ولم تكن هناك أي خطورة على مرمى منتخب مصر".
واختتم وائل جمعة: "إصابة محمد الشناوى حدثت له أثناء المباراة، ولعب وهو سليم 100% وكلامه مع الحضرى كان شرحا له عن كيفية حدوث الإصابة".
وحقق منتخب مصر فوزا ثمينا على ليبيا، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت اليوم الاثنين فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل أهداف الفراعنة أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى.
بهذا الفوز حلّق منتخب مصر فى صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا انجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.