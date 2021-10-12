شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الشناوى لعب وهو سليم 100%.. واقتربنا من التأهل للتصفيات النهائية للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن محمد الشناوى، حارس منتخب مصر، خاض مباراة ليبيا وهو سليم 100%، وحققنا المطلوب من مباراتى ليبيا واقتربنا خطوة كبيرة من التأهل للتصفيات النهائية لكاس العالم 2022.

وقال وائل جمعة، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله المنتخب قدم مباراة جيدة جدا وحضرنا للمباراة بشكل مميز، والفوز أراحنا بعد الانفراد بصدارة المجموعة والاقتراب خطوة من التأهل للتصفيات الأخيرة لكأس العالم".

وأضاف جمعة: "اللاعبون بذلوا كل المجهود المطلوب منها ونفذوا التعليمات بشكل مميز وكارلوس كيروش جهز اللاعبين لخوض المباراة تحت أي ظروف".

وتابع مدير الكرة: "ضيعنا 3 أهداف مؤكدة، ولكن الفوز بثلاثية نتيجة رائعة خارج مصر، ولم تكن هناك أي خطورة على مرمى منتخب مصر".

واختتم وائل جمعة: "إصابة محمد الشناوى حدثت له أثناء المباراة، ولعب وهو سليم 100% وكلامه مع الحضرى كان شرحا له عن كيفية حدوث الإصابة".