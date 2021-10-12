شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: محمد الشناوي سيغيب عن الملاعب أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق سليمان، طبيب المنتخب الوطني الأسبق، عن أسرار وتفاصيل إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الوطنى، والمدة المتوقع أن يغيبها الحارس عن الملاعب للعلاج.
وقال طبيب المنتخب الوطنى الأسبق، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" فى قناة الحياة: "العضلة الخلفية هى عضلة خاينة، والإصابة التى تعرض لها محمد الشناوي ستجعله يغيب عن الملاعب مدة لن تقل عن الأسبوعين حتى يتعافى، ويعود لحراسة المرمى.
تعرض محمد الشناوى، حارس مرمى المنتخب الوطنى، للإصابة فى الدقيقة 24، وحل أبو جبل بديلا له في مباراة مصر وليبيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.
نجح منتخب مصر فى الفوز على ليبيا، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت اليوم الإثنين فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل أهداف الفراعنة أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى.
بهذا الفوز حلّق منتخب مصر فى صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا أنجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.
بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي (1)، أكرم توفيق (14) ، أحمد حجازي (6) ، محمود حمدي "الونش" (15) ، أحمد فتوح (13) ، عمرو السولية (4) ، محمد النني (17) ، محمد صلاح (10) ، عمر مرموش (20) ، عبد الله السعيد (19) ، مصطفى محمد (18).
وجاء على دكة بدلاء منتخب مصر كل من: محمد أبو جبل و محمد بسام و ياسر إبراهيم و باهر المحمدي و أحمد فتحي و أيمن أشرف و حمدي فتحي و طارق حامد و إبراهيم عادل و رمضان صبحي و أحمد سيد زيزو و أحمد كوكا.
بينما بدأ منتخب ليبيا بكل من: فى حراسة المرمى: محمد نشنوش، خط الدفاع: عبد الله الشريف – سند الورفلي – على سلامة – معتصم سابو، خط الوسط: فيصل البدري – معتصم المصراتي – حمدو الهوني، خط الهجوم: محمد الطبال – مؤيد الوافي – محمود زعبية.