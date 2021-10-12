شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: محمد الشناوي سيغيب عن الملاعب أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق سليمان، طبيب المنتخب الوطني الأسبق، عن أسرار وتفاصيل إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الوطنى، والمدة المتوقع أن يغيبها الحارس عن الملاعب للعلاج.

وقال طبيب المنتخب الوطنى الأسبق، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" فى قناة الحياة: "العضلة الخلفية هى عضلة خاينة، والإصابة التى تعرض لها محمد الشناوي ستجعله يغيب عن الملاعب مدة لن تقل عن الأسبوعين حتى يتعافى، ويعود لحراسة المرمى.

تعرض محمد الشناوى، حارس مرمى المنتخب الوطنى، للإصابة فى الدقيقة 24، وحل أبو جبل بديلا له في مباراة مصر وليبيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم. نجح منتخب مصر فى الفوز على ليبيا، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت اليوم الإثنين فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل أهداف الفراعنة أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى.