شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يحتفل مع زملائه بالمنتخب الوطني بإحراز ثلاثية في شباك ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم عمرو السولية، بفوز المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة على منتخب ليبيا، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن إطار الجولة الرابعة لتصفيات مونديال العالم قطر 2022، حيث نشر صورة له مع لاعبي المنتخب بعد انتهاء المباراة عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك من داخل غرفة الملابس ليشارك متابعيه فرحتهم.



عمرو السولية مع لاعبي المنتخب

بهذا الفوز حلّق منتخب مصر فى صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا أنجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي (1)، أكرم توفيق (14) ، أحمد حجازي (6) ، محمود حمدي "الونش" (15) ، أحمد فتوح (13) ، عمرو السولية (4) ، محمد النني (17) ، محمد صلاح (10) ، عمر مرموش (20) ، عبد الله السعيد (19) ، مصطفى محمد (18).

وجاء على دكة بدلاء منتخب مصر كل من: محمد أبو جبل و محمد بسام و ياسر إبراهيم و باهر المحمدي و أحمد فتحي و أيمن أشرف و حمدي فتحي و طارق حامد و إبراهيم عادل و رمضان صبحي و أحمد سيد زيزو و أحمد كوكا.

بينما بدأ منتخب ليبيا بكل من: فى حراسة المرمى: محمد نشنوش، خط الدفاع: عبد الله الشريف – سند الورفلي – على سلامة – معتصم سابو، خط الوسط: فيصل البدري – معتصم المصراتي – حمدو الهوني، خط الهجوم: محمد الطبال – مؤيد الوافي – محمود زعبية.